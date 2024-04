„Kunst im Rathaus“ in Korschenbroich Bilder als Spiegel von Harmonien und Rhythmen

Unter dem Titel „Interaktion Malerei – Musik“ zeigt die Künstlerin bis 29. Juni Beispiele gestischer Malerei, inspiriert und angetrieben von der subjektiven Musikwahrnehmung. Im rechten Flurstück zum Ratssaal bietet sich die eingangs genannte, energiegeladene Malerei als Einstieg in die Ausstellung an. An der gegenüberliegenden Wand sind grafische Arbeiten gereiht. Sie muten filigraner und farblich zurückgenommener an durch ihr helles bis dunkles Grau-Schwarz. Gemeinsam ist den Serien die Entstehung über die gestische Reaktion auf Musik.