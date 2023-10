Flüchtlingssituation in Korschenbroich Geflüchtete Familien ziehen ab dieser Woche in Turnhalle ein

Damit sei der Zeitpunkt erreicht, dass die „neue Turnhalle“ an der Johannes-Büchner-Straße in Glehn belegt wird, so die Stadt. Am Donnerstag sollen die ersten Familien einziehen. „Vorwiegend Eltern und Kinder werden wir in dieser Turnhalle unterbringen“, sagt Petra Köhnen, Leiterin des Sozialamtes.