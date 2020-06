Feierstunde in Liedberg : Gedenken am restaurierten Pfadfindergrab

Gedenken am restaurierten Pfadfindergrab

Feierstunde in Liedberg

Korschenbroich Zum Jahrestag wurde der vor 90 Jahren im stillgelegten Stollen verschütteten Pfadfinder gedacht. Der Heimatverein hatte die Gedenkstätte zuvor restauriert. Eine Grabplatte soll noch folgen.

Lautes Vogelgezwitscher wies den Haag als friedlichen Ort aus. Doch unvergessen wirkte der tödliche Unfall von vor 90 Jahren nach, als sich die kleine Gruppe zur Gedenkfeier am restaurierten Grabstein beim Pfadfindergrab traf. Das im Auftrag des Heimatvereins aufgearbeitete Denkmal war wie geplant vor dem Jahrestag an seinen angestammten Platz zurückgekehrt. Wegen der Corona-Pandemie aber wurde die ursprünglich groß geplante Gedenkfeier durch eine nicht öffentliche Feierstunde in kleiner Runde ersetzt.