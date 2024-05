Autor mit Korschenbroicher Wurzeln Bezug zu Korschenbroich im Roman von Andreas Wagner

Zu Beginn der Lesung im Kulturbahnhof berichtet Rita Mielke von den Korschenbroicher Wurzeln des Autors. Andreas Wagner hat hier seine Jugend verbracht und vor dem Sozialpädagogik-Studium in Köln 1998 am Gymnasium das Abitur absolviert. Doch erst während der Veranstaltung erfährt die Organisatorin von „Korschenbroich liest“, dass der gewählte Veranstaltungsort im neuen Roman von Wagner eine kleine Rolle spielt: Bei der Schilderung einer Szene habe er an den hiesigen S-Bahnhof gedacht, sagt der Autor.