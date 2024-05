Ganztagsbetreuung in Korschenbroich Eltern müssen für ihre Kinder ab 1. August mehr bezahlen

Zum Schuljahr 2024/25 müssen Eltern, deren Kind in Korschenbroich in der Offenen Ganztagsschule (OGTS) betreut wird, mehr bezahlen. Die Beiträge erhöhen sich ab dem 1. August 2024 von der bisher höchsten Einkommensstufe zur dann maximalen Stufe um knapp 70 Euro im Monat. Die Stadt erhofft sich durch das neue Modell Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 190.000 Euro pro Schuljahr. Ausgegangen wird bei den Berechnungen davon, dass etwa 40 Prozent der jetzigen Höchstbeitragszahler in die neu gebildeten Einkommensgruppen eingestuft werden. Eine definitive Aussage lasse sich hinsichtlich der Mehrerträge aber erst nach Prüfung der Einkommensunterlagen von rund 600 Beitragspflichtigen treffen, heißt es seitens der Verwaltung dazu.