Schwimmen in Korschenbroich : Schulschwimmen startet – neue Öffnungszeiten im Schwimmbad

Schwimmen in Korschenbroich

Korschenbroich Wichtige Info für Schwimmfans: Im Korschenbroicher Hallenbad gelten jetzt neue Öffnungszeiten. Denn das Schulschwimmen geht wieder los.

Und das sind die nunmehr gültigen Öffnungszeiten: Montag bleibt das Bad geschlossen. Am Dienstag steht das Schwimmbad von 6 Uhr bis 7.30 Uhr, von 14 Uhr bis 15.30 und von 16 Uhr bis 17.30 Uhr zur Verfügung. Am Mittwoch können Schwimmerinnen und Schwimmer von 6 Uhr bis 7.30, von 14 Uhr bis 15.30, von 16 Uhr bis 17.30 Uhr sowie von 18 bis 19.30 Uhr ins Wasser. Donnerstags und freitags ist eine Schwimmzeit von 6 Uhr bis 7.30 Uhr eingeplant. Samstag bleibt das Bad geschlossen. Am Sonntag ist das Schwimmen von 7 Uhr bis 8.30 Uhr, von 9 Uhr bis 10.30 Uhr sowie von 11 Uhr bis 12.30 Uhr möglich.