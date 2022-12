Mehrwegpflicht für Gastronomen ab 2023 Gaststätte Vennen bietet keine Mehrwegbehälter an

Das wird noch eine Katastrophe geben.“ Wilfried Vennen, Inhaber der Gaststätte Vennen „Im alten Brauhaus“ in Liedberg, ist davon überzeugt, dass die Mehrwegpflicht, die am 1. Januar 2023 in Kraft tritt, so nicht umsetzbar ist. Deshalb werde er sich nicht daran beteiligen, kündigt Vennen an. Gäste, die sich künftig ihre Speisen abholen und Zuhause verzehren möchten, müssen im neuen Jahr die Behältnisse zum Transport selbst mitbringen. Das gelte auch bei Resten von Mahlzeiten, die bislang im Gasthaus für die Gäste eingepackt wurden. Auch dafür müssen sie künftig Dosen oder Schüsseln mitbringen, so Vennen.