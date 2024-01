Premiere in Korschenbroich Erster Wintermarkt lockt mit kulinarischen Genüssen

Der Feierabend-Markt im Schatten der Pfarrkirche St. Andreas war immer ein voller Erfolg. Am Samstag gab es an gleicher Stelle den ersten Wintermarkt. Leider spielte das Wetter nicht so ganz mit. Veranstalter Marc Pesch war dennoch nicht unzufrieden: „Es hätte noch schlimmer kommen können.“ Wer kam, konnte eine kulinarische Reise um die halbe Welt machen.