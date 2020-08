Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Krise in Korschenbroich : „Dann ist wohl keiner mehr zu retten“

Marcel, Silvia und Markus Oedinger (v.l.) posieren kurz vor der Wiedereröffnung der Gaststätte Oedinger „Zur Waldesruh“ hinter der Theke ihres Lokals. Foto: Marc Latsch

Korschenbroich In der Hochphase der Corona-Krise haben wir Gastronomen, Händler und Handwerker nach ihrer Situation gefragt. So geht es ihnen heute, so hat sich ihr Geschäft entwickelt und so groß ist die Angst vor der zweiten Welle.