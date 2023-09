Schützen- und Heimatfest 2023 in Glehn Gänsehautmomente und ausgelassene Fröhlichkeit

Der Schützenverein Glehn feiert ein großartiges Schützenfest und die Bürgerinnen und Bürger feiern bei allerbestem Spätsommerwetter begeistert mit. Bei der Parade am Sonntagnachmittag waren mindestens so viele Zuschauer wie vor der Corona-Zeit. Auch die neuen Leitlinien der Berittenen haben sich bewiesen: Die Pferde haben sich ruhig verhalten, sie standen dieses Mal an der Stirnseite der Bachstraße und nicht neben der Bühne vor der Marien-Apotheke.