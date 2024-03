Kunst aus Korschenbroich 2000 gehäkelte Schmetterlinge fliegen nach Auckland

Bei einer Ausstellung in Venedig lernte Gabriela Drees-Holz die Künstlerin Karen Sewell kennen und schätzen. Im vergangenen Jahr beteiligte sich die Neuseeländerin auf Einladung der Liedbergerin am Schmetterlingsevent im Liedberger Kunsthaus Dreho. Nun zeigt Drees-Holz in einer Gemeinschaftsausstellung mit Sewell die Installation „Rettungsnest“ in Auckland. Die Schau „A celebration of Nature“ (Lobpreisung der Natur) wurde gestern, am Vorabend von Gründonnerstag eröffnet und wird bis zum 7. April in der „Mary´s Holy Trinity Church“ zu sehen sein.