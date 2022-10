Stadtorchester Korschenbroich : Kracher zum Auftakt bei besonderem Herbstkonzert

Korschenbroich Geburtstag, Abschied und Einstieg in Neues – das Orchester feiert sich und die Musik mit einem fulminanten Konzert. An der Spitze stand ein vorerst letztes Mal Stefan Vörding.

Ein Kracher gleich zu Beginn des Konzerts: Mit der Komposition „Overture to a new age“ von Jan de Haan aus dem Jahr 1995 konnte das Stadtorchester Korschenbroich die Zuhörer von den vielfältigen Facetten des Spiels überzeugen, die die Musiker beherrschen: Sie sind sicher in den leisen und den lauten, den zarten und den tosenden Klängen, sie sind sicher in der Dynamik, sie sind sicher im Gleichgewicht – da übertönt der eine nicht den anderen.

Ein weiteres Highlight war das Hornkonzert von Richard Strauß, in dem der ehemalige Dirigent des Stadtorchesters, Wilhelm Junker, ein wunderbares Horn-Solo spielte. Mit dem Marsch „Querfeldein“ erinnerte das Jugendblasorchester des Rhein-Kreises Neuss unter Leitung von Wilhelm Junker in seinem Auftritt an die 30-jährige Geschichte des Orchesters – viele der heutigen Stadtorchestermitglieder haben das Stück schon in ihren Anfängen gespielt. Majestätisch setzte das Stadtorchester sein Konzert fort: „Crown imperial“ von William Walton stand an, ein Orchestermarsch, der 1937 für die Krönung von George VI in Auftrag gegeben wurde. Was bei der Krönung von Königin Elizabeth II sowie der Hochzeit von Prinz William 2011 gespielt wurde, hat einen guten Platz auch 2022 in Korschenbroich.