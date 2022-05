Schützenfest in Korschenbroich : Alles hergerichtet für Unges Pengste

Schützenfest in Korschenbroich

Korschenbroich Die Bruderschaften feiern und zeigen Solidarität: Der Erlös der Tombola ist nicht nur für das Waisenhaus in Bolgatanga, sondern auch für ein Kinderprojekt in der Ukraine bestimmt. Zu den Paraden ziehen sieben neue Schützenzüge auf.

An Christi Himmelfahrt trafen sich die Majestäten Andreas Wegner und Jens Buschhüter sowie die Präsidenten Thomas Siegers und Frederik Hamm mit Bezirksbundesmeister Horst Thoren im Hannen-Stammhaus. Sie sind sich einig: Nach coronabedingter Zwangspause kann endlich wieder Unges Pengste so richtig gefeiert werden.

Vom 4. bis 8. Juni wird das Stadtbild wieder geprägt von 1000 Schützen, mehr als 300 Musikern, Reiterei und prachtvollen Blumenhörnern. Das Programm bietet Paraden, Umzüge, Schützenball und Tanz. „Unges Pengste steht für frohe Begegnung, für gelebte Tradition, für Heimatgefühl nach Korschenbroicher Art. Das brauchen wir jetzt“, hob Thoren hervor. Der von Sven Frank aufgezeichnete Mitschnitt ist ab Mittwoch auf You Tube zu sehen.

Angesichts des Krieges in der Ukraine habe man sich gefragt, ob überhaupt gefeiert werden könne, berichtete Siegers. „Die Antwort ist ein klares Ja, weil die Bruderschaften für Gemeinschaft, Freiheit, Frieden einstehen. Wir müssen in schwierigen Zeiten gegenhalten“, sagte der Sebastianer-Präsident. Als Zeichen der Solidarität werden die Gewehre zu den Umzügen mit blauen und gelben Blumen geschmückt. Auch beim Zapfenstreich werde den aktuellen Ereignissen Rechnung getragen. In Korschenbroich lebende Flüchtlinge sind zum Frühschoppen ins Zelt eingeladen und haben beim Aufbau der Residenzen geholfen.