Fünf Einbrüche in Korschenbroich Unbekannte Täter brachen in Wohnungen in Kleinenbroich und Glehn ein

Was die Polizei noch mitteilt, ist die Angabe, dass in drei Fällen jeweils ein Fenster aufgehebelt worden sei, um Zugang zum Objekt zu erlangen, in zwei Fällen sei die Terrassentür aufgehebelt worden. In Bezug auf zwei der fünf Wohnungseinbrüche stehe die Auflistung möglichen Diebesguts noch aus, so die Polizei. In den drei weiteren Fällen wurden Bargeld sowie ein Tablet und eine Sonnenbrille entwendet.