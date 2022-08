Veranstaltungen in Korschenbroich : Am Tag des offenen Denkmals mit dem Planwagen unterwegs

Im Schloss Liedberg werden Führungen angeboten. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Korschenbroich Am Tag des offenen Denkmals zum 11. September gibt es auch zwei Veranstaltungen in Korschenbroich. Was parallel zum City-Laufevent an diesem Tag stattfindet.

Am Sonntag, 11. September, ist Tag des offenen Denkmals. In Korschenbroich gibt es an diesem Tag zwei Veranstaltungen, teilt die Stadt mit. Es werden Führungen durch Schloss Liedberg und eine Kutschfahrt zu historischen Gebäuden angeboten.

In Liedberg wird zwischen 11 und 17 Uhr jede halbe Stunde eine Führung durch das private Anwesen angeboten. Der Treffpunkt befindet sich im Bereich der Vorburg. Schloss Liedberg als kurkölnische Höhenburg wurde bis 2018 von den heutigen Besitzern restauriert und saniert. Es werden Teilbereiche gezeigt, die sonst nicht öffentlich zugänglich sind.

Die Stadt hat gemeinsam mit dem Verein „Korschenbroich – Unsere Heimat“ ein Programm inklusive Planwagenfahrt erstellt. Um 9.30 Uhr starten Denkmalinteressierte an der Gaststätte „Im Anker“. Von dort geht die Gruppe noch vor dem City-Lauf-Startschuss – ebenfalls am 11. September – zur Feuerwache und steigt in einen Planwagen ein.

Dieser fährt zu historisch interessanten Adressen, die unterwegs erläutert werden. Das Programm endet um 14 Uhr an der Feuerwache. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist jedoch begrenzt. Anmeldungen nimmt Claudia Schmitz entgegen: claudia.schmitz@korschenbroich.de.