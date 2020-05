Vorsitzender des Korschenbroicher Pfarrgemeinderats : Friedrich Matzutt wird am Samstag beigesetzt

Matzutt steht 2013 in der Andreaskirche Korschenbroich. Foto: Berns, Lothar (lber)

Korschenbroich Der langjährige Vorsitzende des Pfarrgemeinderats von St. Andreas starb bereits am 15. März im Alter von fast 82 Jahren. Seit 1978 lebte der in Kleve aufgewachsene gläubige Katholik in Korschenbroich.

Über viele Jahre prägte Friedrich Matzutt das kirchliche Leben in Korschenbroich mit. Er starb bereits am 15. März mit fast 82 Jahren. Aufgrund der Corona-Krise wird der Katholik am Samstag in aller Stille auf dem Korschenbroicher Waldfriedhof beigesetzt. Matzutt hinterlässt Ehefrau Christel, zwei Kinder und zwei Enkelkinder.

Die durch das katholische Elternhaus in Kleve erfahrene christliche Prägung vertiefte er durch ein Theologie-Fernstudium an der Universität Würzburg. Sein berufliches Lebenswerk war bestimmt durch die AOK-Krankenkasse, wo er bis zur Pensionierung in leitender Funktion in der Verwaltung tätig war. Während des Ruhestandes beriet Matzutt noch zehn Jahre lang AOK-Mitglieder im Haus Tabita.