Wegen des Sturmtiefs : Friedhöfe gesperrt: Trauerfeier für Klose abgesagt

Korschenbroich Wegen des Sturmtiefs sind alle Korschenbroicher Friedhöfe gesperrt. Deshalb kann auch die für Donnerstag geplante Trauerfeier für Hans-Ulrich Klose nicht stattfinden.

Bereits seit Mittwochnachmittag sind alle Friedhöfe in Korschenbroich geschlossen und sollen nicht mehr betreten werden. Gleiches gilt für die Sport- und Parkanlagen sowie Grünflächen. Während das NRW-Schulministerium bereits am Mittwochmittag verkündet hat, dass die Schulen am Donnerstag landesweit geschlossen bleiben, ist eine Betreuung in den Korschenbroicher Schulen am Donnerstag gewährleistet. Auch die Kitas im Stadtgebiet bleiben geöffnet, teilt die Stadt. Gleichwohl werde allen Eltern geraten, die Kinder zu Hause zu lassen, sofern sich dies organisieren lässt. Stadt und Feuerwehr seien auf ein erhöhtes Einsatzaufkommen vorbereitet, teilt die Stadt weiter mit. Die Vorsichtsmaßnahmen gelten zunächst bis einschließlich Freitag, 18. Februar.