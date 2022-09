Schützenfest in Korschenbroich : Nach drei Jahren neuer Schützenkönig in Glehn

Glehn Lange blieb unklar, ob es einen Nachfolger gibt. Die Freude auf den neuen König war also riesig. Und der ist kein Unbekannter. Wie das Glehner Schützenfest am Wochenende war und welche Fackel beim Fackelzug gewonnen hat.

Das Stadtschützenfest, das die vergangenen Male – wie andere Veranstaltungen ebenfalls – coronabedingt ausfallen musste, war in diesem Jahr recht gut besucht. Das berichtet Hans-Dieter Breuer vom Schützenverein Glehn. „Schon beim Fackelzug am Samstagabend haben sich die Leute mit Stehtischen und Getränken an den Straßenrand gestellt und sich die Parade angeschaut“, sagt Breuer. Sechs Fackeln gab es beim Umzug, die beste wurde ausgezeichnet. Die Preisrichter hätten eine schwere Entscheidung treffen müssen, findet Breuer. Auf Platz Eins landete dann aber die Fackel vom Grenadierzug Ehrenhalber.

Hier hätten alle Kriterien gepasst: Thema, Aufbau, Funktion und Optik. Besonders beeindruckt habe Breuer die rege Teilnahme der Menschen im Ort bei der Kranzniederlegung am Ehrenmal noch vor dem Fackelzug. Trotz der vielen Menschen am Samstagabend seien jedoch die großen Massen im Festzelt ausgeblieben, sagt Breuer. Aber: „Der Thekenbereich war brechend voll.“ Dass viel getrunken werden musste, lag sicher an sommerlich heißen Temperaturen: „Bestes Schützenwetter. Vielleicht schon ein bisschen zu warm.“ Trotzdem wollen sich die Schützen um Hans-Dieter Breuer zufriedengeben. Besonders, weil alles harmonisch abgelaufen sei, so Breuer.