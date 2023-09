Demonstration von Fridays For Future Korschenbroicher wurden „Laut fürs Klima“

„Laut fürs Klima“ sollte es am Freitagnachmittag in Korschenbroich werden. Bei der von Fridays For Future (FFF) unter diesem Motto ausgerufenen internationalen Klimastreiktages gab es vor dem Rathaus an der Sebastianusstraße eine Demonstration, veranstaltet von der FFF-Ortsgruppe. Sie freue sich, dass so viele Menschen gekommen seien, um sich für den Klimaschutz einzusetzen, meinte Paula Graf als Sprecherin des sechsköpfigen Organisationsteam.