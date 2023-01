Tag der deutsch-französischen Freundschaft in Korschenbroich Bienvenue à tous, herzlich willkommen!

Am 22. Januar 1963 unterzeichneten Bundeskanzler Konrad Adenauer und Präsident Charles de Gaulle den Élysée-Vertrag. Damit setzten ehemalige Feinde ein weitreichendes Zeichen der Versöhnung. Der Verein „Freunde von Carbonne“ feierte den 60. Jahrestag des historischen Ereignisses mit einem umfangreichen Programm. Thematischer Schwerpunkt in offiziellen wie auch unterhaltsamen Beiträgen waren deutsch-französische Beziehungen früher und heute. Viele waren zur Feier gekommen, sodass die Gäste – unter ihnen auch einige Franzosen – im voll besetzten Kulturbahnhof eng zusammenrücken mussten. „Unsere Städtepartnerschaft ist eine aktive. Doch heute wollen wir nicht diese, sondern eine größere Partnerschaft feiern“, betonte Vorsitzende Andrea Kalkreuth am deutsch-französischen Tag. Der wurde 2003 von Gerhard Schröder und Jacques Chirac an einem 22. Januar ins Leben gerufen. 16 Jahre später bekräftigten Angela Merkel und Emmanuel Macron mit dem Vertrag von Aachen die enge Zusammenarbeit beider Länder.