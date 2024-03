Freizeittipps für Korschenbroich Wo Familien kostenlos ihre Freizeit verbringen können

Neue Freizeitziele wurden mit aufgenommen. Die Tour lässt sich in unterschiedliche Streckenabschnitte unterteilen – je nach Zeit und Kondition können Familien also ihre Start- und Zielpunkte individuell wählen. Auf dieser Tour gibt es Orte zum Klettern, Rutschen, Toben, Ballspielen, Picknicken, Skaten und Staunen zu entdecken. Auch Spiel- und Sportplätze und Hofläden säumen den Weg, sodass die Ausflügler unterwegs eine Pause einlegen können. Ein wenig Stadtgeschichte gibt es in Audios und Videos dazu.