Bürgerschaftslichee Engagement in Korschenbroich Herrenshoffer feierten 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr

Bürgermeister und Schirmherr Marc Venten wertete den Besuch des Landesinnenministers als „tolle Anerkennung für die Truppe hier und insgesamt“. Und Venten stellte in seiner launigen Ansprache folgende Frage in den Raum: „Muss denn immer erst ein Unglück passieren?“ Leider war das im Falle der Gründung der Freiweillige Feuerwehr Herrenshoff der Fall. Im März 1924 brach auf einem Bauernhof am Neersener Weg ein Feuer aus – und Korschenbroich war weit weg. Die Nachbarschaft eilte zur Hilfe: Es stand damals nur eine Handdruckspritze zur Verfügung, die kurzerhand auf einem Pferdekarren montiert und mit Pferden zur Einsatzstelle gezogen wurde. „Es liegen zum Glück Welten zwischen der Ausstattung von vor 100 Jahren und heute.“ Venten skizzierte die Entwicklung und verriet, dass es bis in die 1980er-Jahre üblich war, mit Hemd und Krawatte Feuer zu löschen. Durch Feuerschutzkleidung konnte die Zahl der Brandtoten in Deutschland seit 1990 halbiert werden, weiß Venten. Auch an einer Fahrzeugausstellung vom Oldtimer-Löschzug bis zum Löschzug heute konnten die Besucher die Weiterentwicklung der Feuerwehr nachvollziehen. Venten erntete außerdem viel Applaus für seine scharfe Kritik an den zunehmenden Angriffen auf Feuer- und Rettungskräften und fand deutliche Worte für ein solches Verhalten.