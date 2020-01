Frauen vom Missionskreis in Kleinenbroich : Sie basteln für Hilfsprojekte in aller Welt

Die Frauen vom Missionskreis vor dem „Kiddy-Treff“ in Kleinenbroich. Foto: mlat. Foto: Marc Latsch

Korschenbroich Die Frauen vom Missionskreis in Kleinenbroich treffen sich jeden Dienstagmorgen im „Kiddy-Treff“. Mit ihren Basaren zu Ostern und Weihnachten sammeln sie jedes Jahr mehrere Tausend Euro für den guten Zweck.

Wenn sich am Dienstagmorgen die Türen des „Kiddy-Treffs“ gegenüber der Kleinenbroicher Kirche öffnen, dann geht es um Gemeinschaft. Um einen netten Plausch unter alten Bekannten. Vor allem aber ums Basteln. Und den guten Zweck.

„Jeder macht bei uns, was sie am besten kann“, sagt Ulrike Schlüter. Die eine näht lieber, die andere ist geschickt mit Papierarbeiten. Die Dritte fertige schöne Holzarbeiten. So kommt zwei Mal im Jahr ein buntes Angebot zusammen, das beim Weihnachts- und Osterbasar der Gruppe verkauft wird. 2000 bis 3000 Euro ist jedes Ostern der Erlös. An Weihnachten ist es meist sogar ein bisschen mehr. 4000 Euro nahmen die Frauen beim letzten Mal ein. Geld für das Missio-Projekt „Hoffnung für Friedhofsfamilien“ auf den Philippinen. Für Familien, die dort unter katastrophalen hygienischen Zuständen zwischen den Grabsteinen leben.

Info Wöchentliche Treffen in Kleinenbroich Missionskreis Die Frauen treffen sich jeden Dienstag von 9 bis 12 Uhr im „Kiddy-Treff“. Mariä Lichtmess Geweihte Kerzen können nach der Messe am 2. Februar erworben werden.

Für die Projektvorstellung ist bei der Gruppe in erster Linie Monika Kannen zuständig. Dabei gibt es jedoch klare Regeln. „An Ostern geht der Erlös immer an ein Projekt von Misereor, an Weihnachten an ein Missio-Projekt“, sagt Kannen. Die beiden katholischen Hilfswerke werden wechselnd unterstützt. „Außerdem versuchen wir, jedes Mal den Kontinent zu wechseln“, sagt Edith Carsjens, das dienstälteste Mitglied der Runde. „Und unterstützen vor allem Projekte, die Frauen und Kindern zugutekommen.“ Wohin das Geld am Ende fließt, entscheiden alle gemeinsam.

Alle, das sind zwölf Frauen. Derzeit zumindest. Denn die Gruppe plagen Nachwuchsprobleme. Die junge Generation konnten sie bislang nicht für ihre Arbeit begeistern. Viele Frauen sind berufstätig, haben schon deshalb keine Zeit am Dienstagmorgen mitzumachen. Aber auch wer nicht regelmäßig kommen kann, ist beim Missionskreis herzlich willkommen. „Und wenn es nur für die Mithilfe bei den Basaren ist“, sagt Schlüter. Auch Kuchenspenden sind zu diesen Anlässen immer gerne gesehen. Die Einnahmen aus der Cafeteria gehen ebenfalls als Reinerlös an die Hilfsprojekte.