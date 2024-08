Liedberger kfd-Frauen feiern 75 Jahre Grundgesetz Dem Grundgesetz den roten Teppich ausgerollt

Liedberg · Einen Abend in Schwarz-Rot-Gold zelebrierten die Mitglieder der Ortsgruppe der katholischen Frauen in Liedberg. Sie feierten 75 Jahre Grundgesetz mit historischen Rückblicken, Wissensquiz und Fingerfood in den passenden Farben.

09.08.2024 , 04:50 Uhr

Alles Ton-in-Ton: Einen Abend in Schwarz-Rot-Gold zelebrierten die kfd-Frauen in Liedberg anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Grundgesetzes. Monika Schmitz hatte die passende Kleidung gewählt. Foto: Markus Rick (rick)

Von Angela Wilms-Adrians