Schützenfest 2024 in Korschenbroich-Glehn „Ohne uns Frauen geht es nicht beim Schützenfest“

Es sind zwar noch drei Wochen bis zum großen Schützen- und Heimatfest in Glehn. Doch der erste wichtige Termin, mit dem die Feierlichkeiten langsam beginnen, ist die zweite Mitgliederversammlung am Samstag, 10. August. Dann kommen bis zu 400 Schützen in den Pfarrsaal am Pankratiusplatz – ausschließlich Männer. Wenn die Versammlung gegen 22 Uhr endet, ziehen die Schützen mit dem Tambourcorps „Blüh auf Glehn“, dem Regiment und den Pechfackelträgern zur Königsresidenz von Philipp II. Weidenfeld. Bei ihm zu Hause wird der Königsehrenabend gemeinsam mit den Frauen gefeiert.