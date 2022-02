Neues Mitglied im Korschenbroicher Rat : Frank Golla (CDU) als Mitglied im Stadtrat vereidigt

Korschenbroich Für Gerd Krappa, der im Januar gestorben ist, rückt Frank Golla als CDU-Ratsherr nach. Auch in verschiedenen Ausschüssen ist der Kleinenbroicher vertreten.

Durch den Personalwechsel wurden auch Ersatzwahlen in den Ausschüssen und Verbänden, in der die Stadt vertreten ist, notwendig. So wird Ute Becker den Platz von Gerd Krappa im Volkshochschulverband Kaarst-Korschenbroich einnehmen. In der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW wird Thomas Siegers die Stadt künftig vertreten. In den Ausschüssen des Rates rückt Frank Golla auf die bisherigen Plätze von Gerd Krappa nach: im Hauptausschuss, im Betriebsausschuss für den städtischen Entsorgungsbetrieb sowie im Ausschuss für Bau und Energie.