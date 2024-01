„Kunst im Rathaus“ in Korschenbroich Fotoserie „New York Rhythm“ von Erika Anna Schumacher

Den entscheidenden Anstoß für Erika Anna Schumachers Serie „New York Rhythm“ gab der erste Preis bei einem internationalen Fotowettbewerb. Die in Meerbusch wohnende Künstlerin mit Atelier in Düsseldorf reiste zur Preisübergabe nach New York. Das Vorhaben, dann auch die pulsierende Metropole zu fotografieren, erschien ihr zunächst nicht einfach zu sein – gibt es doch unendlich viele Aufnahmen der riesigen Stadt. Deshalb entschied die Künstlerin, eigene Fotografien mit Rastern von Straßen und Hochhäusern zu kombinieren, um so dem Rhythmus der Stadt, ihrer Menschen und dem Rattern der Subway auf die Spur zu kommen.