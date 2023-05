Fotos aus Korschenbroich So bunt ist die Kirmes zu Unges Pengste 2023

Endlich ist es wieder so weit: Die Kirmes zum Schützen- und Volksfest Unges Pengste auf dem Matthias-Hoeren-Platz ist seit Pfingstsamstag, 14 Uhr, offiziell eröffnet. Rund 40 Schausteller haben ihre Buden in Korschenbroich aufgebaut – darunter etliche Fahr- und Spielgeschäfte sowie Essensstände. Hier sehen Sie eine Auswahl an Angeboten.