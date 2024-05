Fotos aus Korschenbroich Verschiedene Impressionen von Unges Pengste 2024

Zwei Amerikaner in Korschenbroich: Hendrik Dappen (links) und Niklas Esser mit den beiden US-Gastschützen Aaron und Chandler. Dass sie bei Unges Pengste 2024 mitfeiern, hat einen besonderen Hintergrund: Der Enkel des 2023 verstorbenen Ehrenpräsidenten Hermann-Josef Kronen studiert in Barcelona, lernte dort die beiden Amerikaner kennen und die jungen Männer beschlossen, gemeinsam eine Europa-Tour zu machen. Eigentlich hatten sie vor allem Köln besuchen wollen, doch dann kam die Einladung zum Schützen- und Heimatfest dazu. Am Vormittag gegen 11 Uhr trafen sie in Korschenbroich am Bahnhof ein, erhielten Schützenuniformen und feiern seit dem Pfingstsonntag mit.