Fotos So verbringen diese Korschenbroicher Familien Weihnachten

Rita Mielke „In einer Familie, in der das ganze Jahr über ziemlich viel Umtriebigkeit herrscht, steht das Weihnachtsfest vor allem unter den Vorzeichen von ‚Entschleunigung‘. Feste Rituale bieten dafür eine gute Basis“, sagt die Projektleiterin des Vereins „Korschenbroich liest“. Dazu zählt beispielsweise das Schmücken des Weihnachtsbaums, das meist schon am 23. Dezember ihr Mann übernehme. „Am Heiligabend steht um die Mittagszeit ein Besuch an den Gräbern unserer Lieben auf dem Programm, anschließend gibt es zum Aufwärmen Weihnachtstee und selbst gebackene Plätzchen.“ Der eigentliche Heiligabend beginne mit dem Besuch der Christmette. Danach gibt es – wie seit Jahren Tradition – Würstchen mit Kartoffelsalat „nach dem Rezept meiner Großmutter“, so Mielke. „Die anschließende Bescherung wäre keine Bescherung, wenn nicht für jeden das eine oder andere Buch auf dem Gabentisch läge. Und so endet der Heiligabend meist damit, dass jeder in seiner Sofaecke sitzt, mit einem Glas Wein in der Hand und dem neuen Lieblingsbuch auf den Knien – Entspannung pur.“