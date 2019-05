Fotograf aus Korschenbroich : Geschichten mit der Kamera erzählt

Korschenbroich Frank Wiedemeier aus Steinhausen besuchte im Auftrag der FeG-Auslandshilfe ein bulgarisches Tageszentrum für Menschen mit Behinderungen. In einer multimedialen Reportage gibt der Fotograf Einblick in Lebenssituationen.

Ein vielleicht elf Jahre alter Junge betrachtet gedankenversunken einen Spielstein. Vergessen sind die Betreuerin und der Fotograf in unmittelbarer Nähe. Der Steinhausener Frank Wiedemeier fing den Augenblick mit der Kamera ein und fügte die kleine Szene ein in eine Broschüre über das therapeutische Tageszentrum für Menschen mit Behinderungen „Zeichen der Liebe“ in Bulgarien. Für die Darstellung reiste der freie Fotograf mit dem Wuppertaler Kollegen Taro Kataoka im Auftrag der Auslandshilfe des Bundes Freier evangelischer Gemeinden (FeG-Auslandshilfe) nach Gotse Delchev. Das Ergebnis ist eine Reportage mit Text, Fotografien, 360-Grad-Aufnahmen, Ton- und Videobeiträgen. Über QR-Codes ist das klassische Printmedium mit der Online-Welt verbunden, so dass die gedruckte Version um bewegte Bilder und Stimmen ergänzt ist.