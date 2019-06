Jubiläum in Korschenbroich : Fotoclub blickt auf 50 Jahre Arbeit zurück

Jubiläum in Korschenbroich

Korschenbroich Vom Analogen ins Digitale: Eine Ausstellung des Fotoclubs Korschenbroich zeigt künstlerisch gestaltete Motive. Zum Jubiläum blicken Vereinsmitglieder aber auch auf die Anfangsjahre zurück.

Zu den Gründungsmitgliedern gehört Jürgen Heveling, der ebenso wie der heutige Vorsitzende Winfried Seppelt und sein Vorgänger Manfred Pieloth noch weiß, wie früher aus Filmen Fotos wurden, als es noch keine Digitalkameras und keine Handys gab. Wer damals Fotos wollte, ging in ein Fachgeschäft oder in die Dunkelkammer im Haus der Volkshochschule in Korschenbroich. „Dort war ein Labor, das von Arthur Fränzen betreut wurde“, erzählt Seppelt.