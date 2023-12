Kreisjugendamt Korschenbroich Fortbildungsangebote für Ehrenamtler in der Kinder- und Jugendarbeit

Das Jugendamt Rhein-Kreis Neuss hat ein neues Seminarprogramm für 2024 veröffentlicht. Angesprochen sind Ehrenamtliche in der Kinder- und Jugendarbeit, Lehrkräfte und Mitarbeiter von Offenen Ganztagsschulen. Anmeldungen sind ab sofort online möglich. Wer die Jugendleiterkarte erwerben will, sollte an dem Jugendleiterseminar und dem Erste-Hilfe-Kursus aus dem Programm teilnehmen. Das Jugendleiterseminar findet an zwei Wochenenden vom 23. bis 25. Februar im Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck sowie vom 15. bis 17. März in der Jugendeinrichtung Sinnflut in Glehn statt. Im Mittelpunkt stehen die Themen Gruppenarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit sowie Ferienfreizeiten. Auch Rechtsfragen und Förderungsangebote in der Jugendarbeit werden angesprochen. Interessierte, die diese Fortbildung besuchen wollen, sollten sich bis zum 12. Januar anmelden.