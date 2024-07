Friedhof „Breitacker“ in Kleinenbroich „Wir müssen uns mit anderer Pflege der Friedhöfe anfreunden“

Wer in den vergangenen Monaten den Friedhof „Breitacker“ in Kleinenbroich aufgesucht hatte, brauchte entweder Gummistiefel für die matschigen Wege oder musste sich durch hoch gewachsenes Unkraut kämpfen. Diesen Eindruck vermitteln zumindest die Fotos, die Stefan Schramke seinem Bürgerantrag beigefügt hatte. Den Antrag hatte er bereits im März der Verwaltung geschickt – mit der Bitte, dass der Rat sich damit befassen solle. Da für Anregungen und Beschwerden von Bürgern jedoch der Hauptausschuss zuständig ist, und dieser Schramkes Anliegen wiederum an den Ausschuss für Verkehr, Mobilität und Grünflächen verwiesen hatte, wurde erst jetzt – mehr als drei Monate später – darüber beraten.