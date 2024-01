Gründung in Korschenbroich Förderverein für Seniorenhaus gegründet

Das Seniorenhaus Korschenbroich bekommt einen Förderverein. Am Dienstagabend wurde in der Cafeteria der entsprechende Beschluss gefasst. Zwar kamen einige Interessierte weniger als erwartet, es konnten aber wider Erwarten alle Vorstandsposten besetzt werden. Vorsitzende ist die in Düsseldorf lebende Annette Arimond (70). Jörg Singendonk (60), der den Stein ins Rollen gebracht hatte, begnügte sich mit dem Amt des Schriftführers. Er gehört damit aber auch dem geschäftsführenden Vorstand an.