Flugmodellsportverein Kleinenbroich : Ausweichtermin für ausgefallenen „Niederrhein Airday“ geplant

Kleinenbroich Erst gab es die Freigabe durch die Luftverkehrskontrolle des Towers in Mönchengladbach, doch dann wurde diese wetterbedingt wieder zurückgezogen. So musste der „Airday“ vom Flugmodellsportverein Kleinenbroich ausfallen. Es gibt aber einen neuen Termin.

Und so mussten also Hubschrauber mit fast drei Metern Rotorkreis und auch eine ME 261 mit einer Spannweite von 320 Zentimetern, einer Länge von 280 Zentimetern und einem Gewicht von 20 Kilogramm am Boden bleiben.