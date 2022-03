Vorbereitungen im Hallensportzentrum in Korschenbroich : Unterkunft für Flüchtlinge bald fertig

Korschenbroich Die Arbeiten im Hallensportzentrum laufen auf Hochtouren. Bereits Mitte nächster Woche könnten die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen werden. Was bis dahin zu tun ist und wer dabei unterstützt.

Am Dienstag fand noch Sportunterricht in der Halle statt. Tags darauf trafen sich bereits Vertreter von Verwaltung, Feuerwehr und DRK im Hallensportzentrum und planten die notwendigen Veränderungen. Und seit Donnerstag wird eifrig gearbeitet in dem Gebäude an der Von-Bodelschwingh-Straße. Denn bereits Mitte nächster Woche soll alles fertig sein. Dann könnten die ersten ukrainischen Flüchtlinge einziehen. Für rund 100 geflüchtete Menschen ist Platz.

„Noch konnten wir für alle Menschen, die hier bei uns in der Stadt Zuflucht suchen, eine private Unterbringungsmöglichkeit finden“, erklärt der Beigeordnete Thomas Dückers. „Doch dies kann sich je nach Entwicklung der Lage schnell ändern und wir möchten – auch in Absprache mit dem Rhein-Kreis Neuss - gut vorbereitet sein.“

In der kurzen Zeit sei all dies vor allem durch die Unterstützung von Feuerwehr und DRK möglich. So übernehme beispielsweise das DRK die Organisation der Verpflegung, der Erstausstattung und Kleidung für geflüchtete Menschen aus dem Kriegsgebiet. „Es ist beruhigend, erfahrene Profis an unserer Seite zu haben“, so die Sprecherin.