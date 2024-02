Flüchtlingssituation in Korschenbroich Etwa 42 Menschen ziehen ab März in die neue Unterkunft

Wie sieht es in der neuen Flüchtlingsunterkunft in Glehn aus? Welches Mobiliar gibt es in der Einrichtung? Wie viel Platz steht den geflüchteten Menschen, die künftig hier wohnen werden, zur Verfügung? Das Interesse war groß: Etwa 50 Menschen kamen zur Besichtigung der neuen Flüchtlingsunterkunft an der Schanzer Weide in Glehn – genauer gesagt in Scherfhausen an der Kreisstraße 29 gegenüber vom Früchtehandel Busch.