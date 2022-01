Feuerwehr in Korschenbroich : Florian Eiköter ist jetzt stellvertretender Wehrführer

Feuerwehr in Korschenbroich

KORSCHENBROICH Das Führungsteam der Freiwilligen Feuerwehr Korschenbroich ist nun auch offiziell komplett. Florian Eiköter ist zum stellvertretenden Wehrführer ernannt worden. Damit ist er auch Ehrenbeamter auf Zeit. Warum der beamtenrechtliche Status so wichtig ist.

Florian Eiköter ist nun auch offiziell stellvertretender Wehrführer der Feuerwehr Korschenbroich. Der Rat hatte zwar bereits im Oktober dem Vorschlag des Kreisbrandmeisters zugestimmt. Doch damit der Amtsantritt auch rechtlich in Kraft treten kann, war noch der offizielle Akt der Ernennung erforderlich.

Bürgermeister Marc Venten kam dem nun im Beisein des ersten Beigeordneten Thomas Dückers, dem Wehrführer Frank Baum und dem bereits seit 2018 stellvertretenden Wehrführer Frank Hoffmann im Rathaus Sebastianusstraße nach. Florian Eiköter ist ab sofort Ehrenbeamter auf Zeit. Die Berufung in das Beamtenverhältnis ist für Führungskräfte in der Feuerwehr notwendig, um beispielsweise hoheitsrechtliche Befugnisse im Einsatzfall durchsetzen zu dürfen. Aber auch unter disziplinarischen Gesichtspunkten ist die Berufung von Bedeutung, da Ehrenbeamte wie alle anderen Beamten besonderen strafrechtlichen Vorschriften unterliegen – zum Beispiel in Bezug auf Bestechlichkeit und Vorteilsannahme. Zeitgleich mit der offiziellen Ernennung beförderte Feuerwehrchef Baum seinen Kameraden zum Stadtbrandinspektor. Jetzt ist das Führungsteam der Freiwilligen Feuerwehr komplett.