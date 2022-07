Neue Beete in Korschenbroich : Stauden statt Stein – Stadt entsiegelt Einmündungsbereich

Korschenbroich Flächen entsiegeln und ökologisch nutzen – dazu ruft die Stadt mit einem Gartengestaltungs-Förderprogramm ihre Bürger auf. Nun hat sie selbst Beete dort anlegen lassen, wo zuvor Asphalt und Stein waren.

Blüten statt Stein und Asphalt – dazu ruft die Stadt Korschenbroich ihre Bürger mit einem Gartengestaltungs-Förderprogramm auf. Nun ist sie selbst aktiv geworden: Wo vorher versiegelte Tristesse war, sorgen Staudenbeete für bunte Akzente. Wie das aussehen kann, zeigt sich im Einmündungsbereich Am Trietenbroich, An Heldsmühle, Gustav-Heinemann-Straße: Hier hat das Tiefbauamt Flächen zurückbauen lassen und damit Platz für neue Beete geschaffen.

In diesem Kontext sind die Staudenbeete weit mehr als ein optischer Gewinn. Sie sind insektenfreundlich und können Niederschlag aufnehmen, um diesen anschließend wieder über die Verdunstung oder Versickerung abzugeben. Die rund 8600 Euro Materialkosten für 200 Quadratmeter Staudenbeete, die man neuerdings auch vor der Kapelle in Pesch, an den Bahnhöfen in Kleinenbroich und Korschenbroich sowie an der Herrenshoffer Straße findet, wurden aus dem laufenden Budget bestritten.