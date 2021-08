Hauptfirmensitz bleibt in Korschenbroich : Neue Deutschland-Zentrale für Quooker

Spatenstich für den neuen Hauptfirmensitz mit Architekt Fritz Otten (v.l.), Bolckmanns-Geschäftsführer Markus Mers, Quooker-Chef Daniel Hörnes, Architekt Carsten Servaes und dem Beigeordneten Georg Onkelbach. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Seit 2018 gibt es das niederländische Unternehmen in Korschenbroich. Jetzt baut es an einem anderem Standort in der Stadt seinen Hauptfirmensitz neu.