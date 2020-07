Für ein „realitätsnahes Meeting“ : Pescher Firma präsentiert neue Videokonferenz-Technik

So soll die Umsetzung des neuen Systems aussehen. Foto: Oliver Blobel

Korschenbroich Das System ist so eingestellt, dass die Personen in Originalgröße und mit den passenden Abständen dargestellt werden. Auch die Audioübertragung soll so wirken, als säßen alle an einem Tisch zusammen.

In Korschenbroich wird derzeit eine Europa-Neuheit präsentiert. Beim Unternehmen von Michael Zgoll an der Blecherstraße wird einen neue Panorama-Technologie gezeigt, die für Videokonferenzen mit echter Gesprächsatmosphäre sorgen soll. Hierbei handelt es sich laut Zgoll um die jüngste Entwicklung der „Cisco Webex Room Series“ für smarte Videokonferenz-Systeme.

Das neue System soll gleich in mehrfacher Hinsicht für ein besonders realitätsnahes Meeting sorgen. Die vier Kameras des Systems sind dabei so eingestellt, dass sie die teilnehmenden Personen auf der Panorama-Displayinstallation in Originalgröße und mit den passenden Abständen darstellt.

Das Display schließt dabei direkt an den Tisch an, so dass das der Eindruck entsteht, sich mit allen Personen tatsächlich im gleichen Raum zu befinden. Das Lautsprechersystem unterstützt diese Wirkung durch räumliche wirkende Audioübertragung, bei der Personen auf der linken Seite auch über den linken Teil der Lautsprecher wiedergegeben werden.

Das neue System soll es in zwei Ausführungen mit zwei 82-Zoll-Displays (8k) und zwei 70-Zoll-Displays (4k) geben. So soll laut Zgoll demonstriert werden, dass das System auf verschiedene Raumgrößen anpassbar ist. Interessierte Architekten, Innenarchitekten, Fachhändler oder Möbelhersteller können individuelle Terminen für eine Demonstration für sich und ihre Kunden zum Kennenlernen des Systems vereinbaren.

Das 2010 von Michael Zgoll gegründete Unternehmen betreibt seit September 2019 in Pesch mehrere Showrooms für digitale Kommunikationslösungen. Laut Selbstbeschreibung soll das Unternehmen mit Expertise für die Beratung, Planung und Umsetzung hochwertiger Konferenzräume mit Medienausstattung dienen.

(NGZ)