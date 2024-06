Sparkassenfiliale in Kleinenbroich Nach Umbau mehr Sicherheit vor Automatensprengern

Bei der Erstbesichtigung der renovierten Sparkassenfiliale in Kleinenbroich mag sich Stadtkämmerer Thomas Dückers angesichts moderner Raumbegrünung mit Moos den Hinweis auf das umgangssprachliche Synonym für Geld nicht verkneifen. Die dichten Kissen-bildenden Sporenpflanzen haben als begrünte Wand oder in Kugelform natürlich nichts mit Sparzielen und Vermögensaufbau zu tun. Sie sollen sich positiv auf das Raumklima auswirken. Die Begrünung ist eines von vielen Ergebnissen der gerade abgeschlossenen Renovierungsarbeiten des Gebäudes an der Berliner Straße.