Unwetter in Korschenbroich Bäume stürzen auf Autos – Feuerwehr rückt zwölf Mal aus

Korschenbroich · Da wurden direkt Erinnerungen wach an den Blitz-Sturm, der vor gerade mal elf Tagen schwere Schäden in Korschenbroich angerichtet hatte. Auch am Montagnachmittag musste die Feuerwehr vor allem wegen umgestürzter Bäume zu mehreren Einsätzen raus. Eine Person wurde verletzt.

15.04.2024 , 18:58 Uhr

Ermeut richtete ein starker Sturm schwere Schäden an. In zwei Fällen waren wieder Bäume auf Autos gestürzt. Foto: Feuerwehr Korschenbroich

Von Bärbel Broer Redakteurin Lokalredaktion Mönchengladbach