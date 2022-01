Stromausfall in Korschenbroich : Feuerwehr rettet Frau aus Aufzug

Am Hannenplatz in Korschenbroich war kurzzeitig der Strom ausgefallen. Die Störung konnte schnell behoben werden, so ein NEW-Sprecher. (Symbolbild) Foto: dpa/Bernd Settnik

Korschenbroich Am Dienstagvormittag gab es einen Stromausfall bei einigen Haushalten am Hannenplatz in Korschenbroich. Eine Frau, die im Aufzug stecken geblieben war, wurde durch die Feuerwehr gerettet.

Wegen einer Störung in der Niederspannung gab es am Dienstagvormittag am Hannenplatz einen Stromausfall. „Maximal ein bis zwei Straßen waren betroffen“, sagte Lucas Bayer, Pressesprecher der NEW.

Die genaue Anzahl der betroffenen Haushalte und Geschäfte konnte er nicht nennen. Mitarbeiter des Störungsdienstes hätten den Stromausfall in kurzer Zeit beheben können.