Korschenbroich: Feuerwehr lässt 120 Strohballen ausbrennen

Korschenbroich Rund 120 Ballen eines Strohschobers sind in der Nacht zu Mittwoch in Brand geraten. Die Feuerwehr ließ die Miete kontrolliert abbrennen und achtete darauf, dass sich das Feuer nicht ausbreitet.

Ein Strohschober ist in der Nacht zu Mittwoch auf einem Feld an der B230 in Richtung Mönchengladbach in Brand geraten, das bestätigte die Freiwillige Feuerwehr in Korschenbroich.