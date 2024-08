Fest für die ganze Familie in Korschenbroich Fettexplosionen und Gefahrensimulationen beim Feuerwehrfest

Gefahrensimulationen und Fettexplosionen, eine große Geräteausstellung und spannende Einsatzübungen – das kündigt die Einheit Korschenbroich für ihren Tag der offenen Tür an. Start ist am Samstag, 17. August, ab 12 Uhr vor der Feuerwache, An der Sandkuhle 5, in Korschenbroich.