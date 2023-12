Neujahrskonzert in Korschenbroich Festliches Konzert am Nachmittag in St. Andreas

Korschenbroich · Das Neujahrskonzert in der Pfarrkirche St. Andreas hat bereits Tradition. Was am Nachmittag des ersten Tages im neuen Jahr geboten wird.

28.12.2023 , 16:00 Uhr

Regionalkantor Martin Sonnen wird an der Orgel in der Pfarrkirche St. Andreas beim Neujahrskonzert spielen. Foto: Markus Rick (rick)

Am Neujahrstag 2024 findet ab 17 Uhr das mittlerweile traditionelle Neujahrskonzert in der Pfarrkirche St. Andreas statt. Die abwechslungsreiche Besetzung mit Sopran, Hörnern, Alphorn und Orgel verspricht ein festliches Konzert. Wie Martin Sonnen, Kantor an St. Andreas und Regionalkantor im Bistum Aachen für die Region Mönchengladbach, mitteilt, werden passend zum kirchlichen Marienfest „Hochfest der Gottesmutter Maria“ am 1. Januar 2024 Ave-Maria-Vertonungen gespielt. Darunter auch das berühmte Ave-Maria von Bach-Gounod. Eingerahmt von zwei festlichen barocken Suiten für zwei Hörner und Streichorchester, welches von der Orgel übernommen wird, wird auch eine Variationsreihe über das Weihnachtslied „O du fröhliche“ als Improvisation erklingen. Ausführende sind die Sopranistin Christine Léa Meier, die Hörner spielen Annette Sondermann-Bieger und der in Korschenbroich bekannte Wilhelm Junker sowie Regionalkantor Martin Sonnen an der Orgel. Das Konzert in Korschenbroich beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro. Für Jugendliche unter 18 Jahren ist der Eintritt frei.

(bb)