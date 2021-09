Tag der Deutschen Einheit in Korschenbroich : Festakt zum 3. Oktober mit der „Frau Europas“

Tag der Deutschen Einheit in Korschenbroich

Korschenbroich Beim Festakt zum „Tag der Deutschen Einheit“ in Korschenbroich wird Katharina Wolf die Festrede halten. Für die Verteidigung europäischer Werte wurde ihr die Auszeichnung „Frau Europas“ verliehen.

Zum „Tag der Deutschen Einheit“ gibt es auch in diesem Jahr einen Festakt in der Stadt Korschenbroich: Als Festrednerin wird die „Frau Europas“, Katharina Wolf, zum Thema „Europa vor Ort sichtbar machen“ in der Aula des Gymnasiums Korschenbroich sprechen.