So werden die Schüler in Korschenbroich verabschiedet : Alle Schulen planen feierliche Entlassungen

So werden die Schüler in Korschenbroich verabschiedet

Egal, wie das Zeugnis aussieht – feierliche Schulentlassungen wird es an allen drei weiterführenden Schulen in Korschenbroich geben. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Korschenbroich Bis vor einigen Wochen sah es noch so aus, als würde es Corona-bedingt nur eher traurige Schulentlassungen geben. Doch die Schulleiter planen kleine, schöne Abschlussfeiern.

Eine „schöne Feier“ verspricht Andreas Müller. Der Schulleiter des Gymnasiums Korschenbroich freut sich, einen festlichen Rahmen für die Abiturienten ausrichten zu können „nach diesem schwierigen Jahr“. Geplant seien zwei Feiern am Sonnabend, 26. Juni, so Müller. Jeweils 50 Schüler und deren Eltern werden um 9.30 und um 11.30 Uhr die Übergabe der Abiturzeugnisse sowie die offizielle Schulentlassung gemeinsam feiern können. „Jede Feier wird einen musikalischen Rahmen und es wird Reden geben“, so Müller. Nach der Verleihung der Abiturzeugnisse sowie der Ehrungen mit Sonderpreisen sei ein Sektempfang auf dem Schulhof geplant.

94 Schülerinnen und Schüler aus der Klasse 10 entlässt die Realschule kommende Woche. „Da immer noch alles unter den Gegebenheiten der Corona-Schutzverordnung stattfindet, werden wir drei Klassen an den zwei Nachmittagen am Mittwoch und Donnerstag entlassen“, sagt Rektorin Marion Wittig. Pro Schüler sind zwei Begleitpersonen erlaubt. „Damit liegen wir in der Aula am momentan zulässigen Grenzwert für Veranstaltungen. Es gibt eine kleine Feier mit Reden, Abschiedslied, Sektempfang und der Zeugnisübergabe“, so Wittig.